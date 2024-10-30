大眾汽車擬首次關閉德國工廠

中評社北京10月30日電／據大公報消息，據《華爾街日報》報導：德國大眾汽車勞資委員會28日告知員工，管理層計劃關閉至少三家德國境內工廠、裁撤數以萬計員工並收縮其在德國剩餘工廠的規模，以削減成本。德國總理朔爾茨表示，當下的目標是“保住就業”。



大眾汽車勞資委員會主席卡瓦洛28日在大眾集團總部所在地、德國北部下薩克森州沃爾夫斯堡向數百名員工發出警告說：“德國所有大眾工廠都會受到這些計劃的影響，沒有一家是安全的。”



卡瓦洛沒有說明哪三家工廠會被關閉，也沒說具體裁員人數。但勞資委員會提到，位於下薩克森州奧斯納布呂克的工廠關閉風險最高，因為它剛剛失去一張大眾旗下保時捷汽車公司的訂單。大眾汽車在德國有10家工廠和約12萬名員工。



受德國製造業競爭力下降、海外需求減弱等因素影響，大眾近年陷入困境。該公司9月宣布考慮大量裁員並關閉部分德國工廠，這將是其自創立以來首次關閉本土工廠。該計劃遭到員工抵制。德國金屬工業工會正代表大眾員工與管理層就薪資問題談判，大眾管理層上月拒絕了工會方面漲薪7%的要求。卡瓦洛透露，大眾提出減薪10%且未來兩年內不再漲薪。



德國政府發言人28日說：“總理的立場很清晰，即過去一些可能錯誤的管理層決策造成的傷害不該由員工承受。當下的目標是保住就業。”