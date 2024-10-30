真主黨任命卡西姆為新領導人

中評社北京10月30日電／據大公報消息，據路透社報導：黎巴嫩真主黨29日宣布任命納伊姆.卡西姆為新任領導人，接替死於以軍空襲的納斯魯拉。以色列防長加蘭特立即對卡西姆發出“死亡威脅”，在社交媒體發文稱：“倒計時已經開始。”



真主黨29日通過旗下燈塔電視台發表聲明說，卡西姆被選舉為新任領導人。現年71歲的卡西姆是真主黨創始成員之一，長期擔任真主黨副總書記，被視為納斯魯拉的副手。納斯魯拉9月27日在黎巴嫩首都貝魯特遭以軍空襲身亡後，卡西姆一直擔任真主黨代理領導人。他於9月30日發表講話說，真主黨將盡快選出新領導人，並繼續與以色列作戰。本月8日，他表示真主黨內部所有職位都已補齊，並下達對以境內目標發射導彈的指令。本月15日，卡西姆誓言要打敗以色列，並宣布擴大對以色列的襲擊範圍，瞄准海法、特拉維夫等地。



真主黨執行委員會主席、納斯魯拉的表弟薩菲丁一度被認為將成為真主黨新領導人。但以軍22日稱，薩菲丁已死於本月初的一場空襲。以軍稱，7月以來已打死真主黨13名高層。加蘭特29日在社交媒體上傳卡西姆的照片，並配文稱：“暫時任命。不會太久。”他還用希伯來語發文稱：“倒計時已經開始。”



黎巴嫩公共衛生部28日說，以軍空襲黎東部貝卡谷底，造成至少60人死亡，至少58人受傷。