﻿美兩州投票箱遭縱火　數百張選票被毀

中評社北京10月30日電／據大公報消息，美國大選進入最後倒數，俄勒岡州波特蘭市和華盛頓州溫哥華市28日各有一個大選投票箱遭縱火，導致數百張選票被燒毀。初步調查發現，兩起縱火案可能有關聯，懷疑是同一夥人所為。



俄勒岡州波特蘭市一個投票箱28日清晨遭縱火，由於箱內設有滅火劑，衹有3張選票受損，將聯繫選民替換選票。數小時後，華盛頓州溫哥華市一個投票箱也發生火災。雖然投票箱有自動滅火設備，卻未能阻止數百張選票被毀。該州一名選務官員表示：“實在非常痛心，這是對民主的直接攻擊。”他呼籲26日上午11時後投票的選民，盡快與選務辦公室聯繫，重新投票。



波特蘭警方披露，翻查閉路電視顯示，投票箱起火前，曾有一輛汽車停在旁邊，已經鎖定可疑車輛，並表示嫌疑車輛與華盛頓州的“類似事件”有關，懷疑是同一夥人所為。



此外，俄勒岡州菲尼克斯市一名男子24日因焚燒投票箱被捕，約20張選票被燒毀。華盛頓州和俄勒岡州在大選中一直傾向支持民主黨。



華盛頓州務卿霍布斯29日表示，對於破壞投票的暴力威脅犯罪絕不寬恕，“我強烈譴責任何破壞合法公平選舉的恐怖行為”。



美國國土安全部在本月發布的一項評估中提及投票箱遭損壞的可能性。評估預計，政府官員、選民和選舉相關人員面臨嚴重威脅，此類威脅旨在“製造恐懼並擾亂競選”。＼（美聯社）