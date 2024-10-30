習近平同芬蘭總統斯圖布會談

10月29日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的芬蘭總統斯圖布舉行會談。這是會談前，習近平和夫人彭麗媛同斯圖布和夫人蘇珊娜合影。（圖：新華社） 中評社北京10月30日電／據新華社消息，10月29日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的芬蘭總統斯圖布舉行會談。



習近平指出，芬蘭是最早一批同新中國建交的西方國家之一，也是第一個同中國簽訂政府間貿易協定的西方國家。建交以來，中芬始終友好相處、互尊互信，樹立了國與國之間超越歷史、文化、制度差異，平等交往的典範。當前，世界百年變局加速演進，人類社會面臨的風險挑戰增多。在此背景下，中芬面向未來的新型合作夥伴關係更顯獨特價值，值得倍加珍惜和發揚光大。中方願同芬方一道，加強戰略合作，弘揚友好傳統，將中芬面向未來的新型合作夥伴關係進一步推向前進，更好造福兩國和兩國人民，為世界和平和發展作出新貢獻。



習近平強調，中芬關係長期健康穩定發展，最重要的原因就是兩國始終堅持相互尊重、平等相待，照顧彼此核心利益和重大關切。中芬務實合作起步早、成果多、潛力大。不久前召開的中國共產黨二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署，這將給中芬兩國合作以及全球發展帶來新動力、新機遇。歡迎芬方積極參與中國式現代化進程，拓展綠色轉型、信息技術、數字經濟、人工智能、新能源等新興產業合作，構建新時期兩國互利合作新格局。中方願同芬方進一步擴大人文交流，決定將芬蘭列入單方面免簽政策範圍，歡迎更多芬蘭朋友來華經商、旅遊、留學。



習近平指出，中芬兩國都愛好和平，都倡導多邊主義和自由貿易。中方願同芬方加強應對氣候變化、生物多樣性保護、全球可持續發展、人工智能治理等問題的溝通和合作，攜手維護世界和平穩定，推動構建平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。明年是中國同歐盟建交50周年，希望芬方繼續為推動中歐關係健康穩定發展發揮積極作用，實現中芬關係、中歐關係相互促進、共同發展。



斯圖布表示，我非常高興在就任總統不久後訪華，時隔14年再次同習近平主席會面。從那時以來世界形勢發生很大變化。中國取得了令人驚嘆的發展成就。建交74年來，芬中始終相互尊重、真誠相待、平等對話，雙邊關係保持良好發展，合作領域不斷拓展，取得豐碩成果。芬方堅持一個中國原則，願同中方共同慶祝好明年建交75周年，密切高層交往，擴大人文交流，深化經貿、綠色能源、可持續發展等領域務實合作。芬方讚賞中方在國際關係中堅持大小國家一律平等，讚賞習近平主席為解決當今世界各種全球性挑戰提出的重大倡議理念，重視中方在國際事務中的重要影響以及發揮的穩定性、建設性作用，願同中方加強多邊溝通協作，為促進世界和平與穩定作出貢獻。歐中經濟緊密相聯，“脫鈎斷鏈”“新冷戰”不符合任何一方利益。芬方願為推動歐中關係順利發展發揮積極作用。

