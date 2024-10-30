【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
】
特朗普與哈裡斯經濟政策異同
http://www.CRNTT.com
2024-10-30 12:58:45
中評社北京10月30日電／特朗普
•將企業稅率由21%調低至20%，曾透露希望最多減至15%；
•延續任內2017年通過的《減稅及就業法案》政策，削減公司稅、降低個人所得稅率等；
•通過加征關稅填補稅收減免，對所有進口物品徵收10%至20%的“普遍關稅”，對中國進口商品徵收60%至100%的關稅；
•打擊非法移民，保障國內就業；
•擴大石油和天然氣開採，取消清潔能源政策；
•取消小費所得稅。
【 第1頁
第2頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
美大選後或通脹創新高
(2024-10-30 12:57:21)
在關鍵搖擺州看美國民意撕裂
(2024-10-30 12:56:07)
美大選將至 黃國昌籲別重演綠營集體瘋狂
(2024-10-30 10:41:03)
郭正亮：特朗普要的保護費是台積電
(2024-10-30 09:55:03)
美國大選倒數7天 兩黨政策對立加速分裂
(2024-10-29 10:55:15)
英媒：美國富豪“燒錢”影響總統選舉
(2024-10-29 10:49:28)
哈里斯全國民調被特朗普追平
(2024-10-28 16:10:02)
特朗普密歇根造勢 拉攏穆斯林
(2024-10-28 16:09:09)
美國總統選戰最後衝刺“怪現象”頻出
(2024-10-28 11:54:10)
中評關注：AIT穩台民心 特朗普立馬打臉
(2024-10-28 00:03:45)