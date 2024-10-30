特朗普與哈裡斯經濟政策異同

中評社北京10月30日電／特朗普



•將企業稅率由21%調低至20%，曾透露希望最多減至15%；



•延續任內2017年通過的《減稅及就業法案》政策，削減公司稅、降低個人所得稅率等；



•通過加征關稅填補稅收減免，對所有進口物品徵收10%至20%的“普遍關稅”，對中國進口商品徵收60%至100%的關稅；



•打擊非法移民，保障國內就業；



•擴大石油和天然氣開採，取消清潔能源政策；



•取消小費所得稅。

