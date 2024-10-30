美大選後或通脹創新高

中評社北京10月30日電／據大公報消息，美國兩黨總統候選人都提出大幅增加政府支出的經濟計劃。共和黨總統候選人特朗普在競選期間曾多次揚言，如果他勝選，將立刻對中國商品徵收高達60%至100%的新關稅，並對所有其他國家進口商品徵收10%至20%的關稅。多名經濟學家，甚至保守派顧問都擔心，特朗普的政策可能使得這兩年努力壓制的通脹率再度飈升。



彼得森國際經濟研究所負責人珀森認為，相比民主黨總統候選人哈里斯，特朗普更為激進的經濟計劃，可能導致政府開支負擔增加，部分消費品價格上漲，服務性行業的綜合能力則會下降。一旦這些情況出現，美國經濟很可能會被重新推回高通脹軌道。



據估計，如果哈里斯勝選，在未來10年內會使赤字增加約3.5萬億美元，若特朗普勝選，則會使赤字增加7.5萬億美元。



針對特朗普試圖對進口商品全面加征關稅的措施，商界領袖和經濟學家都認為，美國消費者最終將承擔這些關稅成本。此外，特朗普還提出驅逐非法移民等措施，可能會大幅減少經濟產出，同時加劇通脹。



科羅拉多大學丹佛分校的經濟學家研究了小布什政府和奧巴馬政府期間實施的驅逐非法移民措施發現，美國每驅逐出境100萬非法移民，就有8.8萬名美國工人失業。這是因為在食品加工、農業、建築和酒店業等某些行業，如果現有的外國工人被驅逐後，卻沒有去雇用更多美國工人，這些企業很可能會縮減生產規模，導致整體失業人數增加。＼《華爾街日報》