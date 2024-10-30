“縮水式通脹”嚴重　美國消費者被迫捱貴貨

中評社北京10月30日電／據大公報消息，美國消費者越來越注意到，商品的尺寸或重量縮水，但價格卻沒有下跌，這就是所謂的“縮水式通脹”。美國在線金融公司LendingTree上月底發布的一份報告顯示，約三分之一的食品及生活用品在重量或尺寸上縮水，說明商家正將增加成本負擔隱蔽地轉嫁給消費者。



美國勞工統計局的經濟學家裡德表示，包裝尺寸變化最明顯的商品類別是部分零食和家用紙品，包括廁紙和紙巾。LendingTree的報告調查了20種家用紙品，其中12種減少了紙巾的量，占比高達6成。在16種早餐食品中，有7種自2019年或2020年起已縮小包裝。例如一款家庭裝的麥片，原來一包有24盎司，現在降至21.7盎司，降幅達9.6%，導致每盎司價格上漲40.0%。消費者在第一時間很難發現這種隱蔽的變相漲價。



約翰.伯恩斯研究咨詢公司今年7月的一份報告顯示，隨著美國房價不斷上漲，但新建住宅面積卻在不斷縮減；建築師們表示，新建住宅面積只會越來越小。該公司表示，去年約有四分之一的新建住宅是為了降低成本而縮小面積的。美國人口普查局的數據顯示，2023年新建住宅價格上漲了2.5%，8月份達到了近44.1萬美元的峰值。



現在美國建築師和住宅設計師的常用策略是，用“俄羅斯方塊”的概念把功能性房間組合在一起，避免在走廊等非功能區域浪費建築面積。＼（《財富》雜誌）