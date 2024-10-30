物價持續上漲　美民眾不滿現狀

中評社北京10月30日電／據大公報消息，綜合報導：得益於利率上升、供應鏈恢復和工人的湧入，美國今年9月的通脹率已回落至2.4%，但民眾因為物價上漲，衣食住行各項開支不斷增加，感受不到經濟向好。美國民調機構蓋洛普本月中旬公布的一項調查顯示，52%的美國人表示，他們和家人的生活狀況比4年前更糟，62%的人表示美國經濟“越來越糟”。這讓選民對現任政府大為不滿，而是寄希望於共和黨總統候選人、前總統特朗普可以“扭轉經濟局勢”。然而，外界擔心特朗普一旦上台，美對進口商品全面徵收關稅、將工人驅逐出境的做法，將進一步加劇通脹。



美民眾對高物價感沮喪



•《華爾街日報》上周發布的最新全國民調顯示，約75%的受訪者認為，過去一年，日常商品和服務的價格漲幅超過了家庭收入的增幅。



•在該報8月底的調查中，38%的受訪者表示，生活成本仍在上升，給他們的家庭帶來了巨大的財務壓力。



•密歇根大學9月底和10月初進行的消費者調查顯示，44%的受訪者表示，高物價正導致他們的個人財務狀況惡化，“他們仍對高物價感到沮喪”。



關稅 ｜ 華府打貿易科技戰反噬自身



美國兩黨都日益將關稅視為保護美國製造商免受全球其他競爭對手衝擊的重要工具。此外，美國政府近年來打著維護國家安全的幌子，接連出台對華限制措施，在科技和貿易領域打壓中國，企圖阻撓中國發展進步。



不過，無論是肆意加征關稅還是打壓中國，都不會讓美國變得更好，反而苦了美國企業和消費者，也令美國在全球的競爭力大幅下降。

