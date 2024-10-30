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俄羅斯禁止百名澳公民和9名新西蘭公民入境
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2024-10-30 13:19:22
中評社北京10月30日電／據新華社消息，俄羅斯外交部29日說，為回應澳大利亞和新西蘭政府對俄個人和實體的制裁，俄方將無限期禁止131名澳大利亞公民和9名新西蘭公民入境。
根據俄外交部網站發表的聲明，澳大利亞和新西蘭政府出於政治動機對俄個人和實體實施制裁。對此，俄方將參與反俄政策的131名澳大利亞軍工綜合體代表、媒體記者、公眾人物，以及9名來自新西蘭國防部、武裝部隊的人員列入無限期禁止入境名單。
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