吳宏偉答中評：軟硬兼施建設國際教育樞紐

香港科技大學（廣州）副校長吳宏偉（受訪者供圖） 中評社香港10月31日電（記者 段曉魯）2024年施政報告提出特區政府將推進香港國際專上教育樞紐建設，打造香港留學品牌。香港科技大學（廣州）副校長吳宏偉接受中評社採訪，他表示，推進香港國際專上教育樞紐建設，需要雙管齊下，軟硬兼施，兼顧軟件與硬件的雙重建設，其中，“軟”指的是教育及人才培養體系，“硬”指的是教育硬件的配套建設。



吳宏偉表示，在軟件方面，香港應致力於構建一個涵蓋小學、中學至大學的全過程國際化培養體系。從而，一方面為自身拓展辦學空間、創造發展機遇，幫助解決香港因出生率下降而引發的中小學殺校問題。另一方面，吸引國際優質生源，培養出既擁有中國情懷又具備全球競爭力的國際化人才，為香港乃至國家教育、科技與人才建設貢獻力量。



吳宏偉亦表示，在硬件配套方面，建設一座創新、先進的香港中國綜合性科技館，作為科技教育的配套設施。因為科技人才的培養，是需要軟硬體結合，需要學校與社會聯動，更要從小開始激發科學興趣、薰陶科學精神。



吳宏偉表示，香港教育面臨的首要挑戰在於育人過程中如何兼顧全球視野、本地文化和家國情懷。一直以來，香港的國際教育優勢明顯，應在此基礎上繼續加強與友好國際教育機構的合作，提供更多跨境學習機會，以幫助學生更好地適應全球化的競爭環境，拓寬學生的國際視野，提升他們的綜合素質和競爭力。同時，也不能忽視對本地文化的傳承。

