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烏克蘭議會決定再延長國家戰時狀態
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2024-10-30 13:10:33
中評社北京10月30日電／據新華社消息，據烏克蘭國家通訊社29日報導，烏克蘭最高拉達（議會）當天通過了關於同意再次延長國家戰時狀態和軍事動員90天的總統令草案。
烏國家通訊社援引烏議員雅羅斯拉夫·熱列茲尼亞克的話說，這是俄烏衝突以來，烏克蘭最高拉達第13次批准延長該法令。按照總統令草案規定，烏克蘭國家戰時狀態和軍事動員將在11月9日到期後延長至2025年2月7日。
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