國內外專家共議智能航運時代到來

中評社北京10月30日電／據新華社消息，隨著通信與導航、人工智能等技術的發展，航運自動化、少人化和無人化已成為國際航運業發展追求，智能航運時代已經到來。這是中國航海學會常務副理事長、國際航聯高級副主席張寶晨在國際航行學會聯合會世界大會開幕式上說的。



29日，國際航行學會聯合會世界大會在北京舉行，大會主題為“擴大導航應用 賦能人類未來”。



中國航海學會理事長何建中在致辭中表示，我國北斗系統的服務用戶現已超過10億，並與其他國家和地區的衛星導航系統實現了兼容共用。未來導航技術將致力於為人們提供更精準的導航指引和更個性化服務。



張寶晨在開幕式上介紹了無人駕駛船舶——海上自主水面船舶的導航需求。他說，海上自主水面船舶對導航提出了一系列新的需求，從現在開始的五到八年，是無人駕駛船舶及其相關技術發展重要階段，面臨技術、標準、規則等體系重構等多重任務。



美國、意大利、波蘭、荷蘭專家分別就導航技術應用的最新發展、海洋技術發展、飛機導航等主題進行演講。



非政府國際科技組織國際航聯成立於1957年，在全球航海領域扮演著重要角色，不僅推動了導航技術的發展和進步，還促進了衛星導航、移動通信、物聯網及人工智能等相關技術在陸海空天多個領域的應用。其註冊地在荷蘭，有正式會員28個，多為各成員國的航海或導航學會。