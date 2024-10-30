英聯邦會議聚焦奴隸制遺留問題

中評社北京10月30日電／據新華社消息，兩年一度的英聯邦政府首腦會議日前在太平洋島國薩摩亞首都阿皮亞舉行。其間，非洲、加勒比國家以及太平洋島國與會代表敦促英國等歐洲國家為殖民時期販賣奴隸作出賠償。英國國王查爾斯三世未在會上作出道歉，英國首相斯塔默則試圖避免在奴隸制遺留問題上涉及賠償。



英聯邦是由英國和已經獨立的前英國殖民地或附屬國組成的聯合體，目前包括56個國家。英聯邦政府首腦會議由成員國輪流主辦，今年的峰會於10月21日至26日在薩摩亞舉行。奴隸制的遺留問題成為今年會議的主要議題之一。



會議發布的聯合公報在涉及奴隸制相關表述上非常簡短，且模糊、空泛。聯合公報說，關於奴隸制的遺留問題，“現在是時候進行有意義、誠實和互相尊重的對話，以建立一個公平的共同未來”，但聲明中未提及應採取何種形式來賠償。



販賣奴隸和奴隸制是人類歷史上最惡劣的侵犯人權行為之一，跨大西洋販賣奴隸是其中最黑暗、最醜陋的一段歷史。從15世紀到19世紀，大量非洲黑人遭綁架，被歐洲商人當作奴隸販運到美洲。



根據英國議會網站資料，18世紀30年代，英國成為世界上最大的奴隸貿易國家。從1640年至1807年，英國船只運送了300多萬非洲人，主要前往英國在北美和加勒比地區的殖民地。



美國咨詢機構布拉特爾集團去年6月發布報告顯示，那些進行奴隸貿易的國家應向美洲31個國家支付總金額達107.8萬億美元的賠償。按照這一計算結果，英國須向14個加勒比共同體國家賠償約24萬億美元。然而，英國長期以來一直拒絕為受奴隸制影響的國家提供經濟補償。

