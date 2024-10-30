在關鍵搖擺州看美國民意撕裂

中評社北京10月30日電／據新華社消息，距美國總統選舉日不到十天，記者在關鍵搖擺州佐治亞州採訪大量選民後發現，不同陣營支持者的關注點差異巨大，很多看法顯著對立。由一州窺全局：美國民意嚴重撕裂，裂痕難以彌合。



“特朗普在任的時候，我的錢包很鼓，現在卻癟了。我希望能回到‘經濟健康’時期。”日前在佐治亞州小鎮澤比倫舉行的共和黨總統候選人特朗普競選集會上，支持者索尼婭說。另一名支持者南希·古德向記者抱怨，現在的生活遠不如以前，之前積攢的滿滿的零錢罐徹底空了，“為了生存，我們把零錢都花掉了”。



採訪中，記者多次聽到共和黨選民將過去四年美國通脹高企、物價飈升歸咎於民主黨拜登政府的“錯誤政策”。



邊境安全也是共和黨選民關注的議題。退休油漆工約翰·鄧肯說，政府的首要任務是確保邊境安全。“每年有上百萬非法移民湧入美國，你不知道他們是誰。如果他們是殺人犯，那對我們的國家可不是好事。”



相比之下，民主黨總統候選人、現任副總統哈里斯的支持者更關注女性權益、少數群體權益等議題。剛工作4年的園藝師卡洛琳22日在佐治亞州首府亞特蘭大的一家老年活動中心參加提前投票。她希望民主黨贏得大選，“我們需要一位支持女性生育自由和健康的總統，現在全國的女性健康存在很大問題”。亞特蘭大居民羅米·戈德曼也告訴記者，會投票給一個“相信人權和女性權利的人”。



民主黨選民普遍不喜歡特朗普執政的四年，不希望特朗普再次當選。美國電視新聞網的民調專家恩滕援引一份調查數據說，超過半數的哈里斯支持者表示，特朗普再次當選會令他們“非常憤怒”；一項面向包括佐治亞州在內的7個搖擺州的民調顯示，近半數的哈里斯支持者認為特朗普是“危險的人”。