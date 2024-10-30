以色列立法“封殺”聯合國近東救濟工程處

中評社北京10月30日電／據新華社消息，以色列議會28日通過兩項法案，斷絕與聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（近東救濟工程處）關係，禁止該機構在以色列及東耶路撒冷從事相關活動。



以色列方面此舉使國際社會對飽受戰火摧殘的巴勒斯坦民眾的援助活動遭受進一步打壓。巴勒斯坦和聯合國方面予以譴責，以色列的西方盟友也表示反對。



“恐怖組織”？



以色列議會以壓倒性多數表決結果通過法案，禁止近東救濟工程處在以色列及東耶路撒冷“以直接或間接方式運營任何機構、提供任何服務、從事任何活動”。同時，以色列終止與近東救濟工程處業已簽署的協議，斷絕與該機構官方接觸。



據德新社報導，法案一度打算把近東救濟工程處正式列為“恐怖組織”。提出法案的議員之一、執政黨利庫德集團成員尤利·埃德爾斯坦稱，近東救濟工程處與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）“關係密切”，以色列“無法容忍”。



近東救濟工程處成立於1949年，主要負責向生活在約旦河西岸、加沙地帶以及約旦、敘利亞和黎巴嫩的巴勒斯坦註冊難民提供人道主義救助、教育和醫療等服務。



以色列方面指認大量近東救濟工程處巴勒斯坦雇員為哈馬斯等巴方武裝組織成員，且其中十多人直接參與去年10月哈馬斯自加沙地帶對以色列發動的襲擊。



近東救濟工程處在加沙地帶約有1.3萬工作人員。聯合國方面說，根據調查，受到以方指認的人員中，部分人“可能參與了”襲擊，因而將終止與他們的雇傭關係，但以方並未提供證據以證明大量近東救濟工程處人員與恐怖組織有關聯。

