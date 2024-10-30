近八成美國選民憂慮大選後發生暴力事件

中評社北京10月30日電／據新華社消息，美國媒體28日發布的民調結果顯示，41%的美國註冊選民“極其或非常”擔憂11月初總統選舉後發生試圖推翻選舉結果的暴力事件，35%的選民“一定程度上”擔心出現這類事件。



擔憂暴力事件



美聯社與美國公共事務研究中心11日至14日所做民調顯示，37%的選民擔憂有人試圖通過法律手段推翻選舉結果；32%的選民“極其或非常”擔憂地方或州選舉官員試圖阻止轄區選舉結果最終得以確認。



共和黨總統候選人、前總統唐納德·特朗普2020年競選連任失敗，認定選舉存在“大規模舞弊”。他的大批支持者於2021年1月6日闖入國會，試圖阻止國會認證選舉結果。騷亂導致5人死亡、上百名警察受傷。1200餘人因這起騷亂受到聯邦刑事指控，特朗普所受多起刑事訴訟也與騷亂相關。至今仍有特朗普的支持者認定那次選舉結果被“篡改”。



根據上述民調結果，65%的選民認為，特朗普如果敗選，不會接受選舉結果；77%的選民認為，民主黨總統候選人、副總統卡瑪拉·哈里斯如果敗選，會接受選舉結果。在共和黨與民主黨選民中，均有90%的人認為，一旦對方黨派總統候選人當選，將至少“在某種程度上”削弱美國“民主”。



加利福尼亞州民主黨選民奧斯塔拉·凱說，特朗普“對憲法構成實質威脅”，上任後可能“為所欲為”；亞利桑那州共和黨選民德布拉·阿波達卡則認為哈里斯對美國“民主”更具威脅性，指責民主黨政府太過重視對外援助而“怠慢”本國民眾。

