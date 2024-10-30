“中克文明對話”活動在四川成都舉行

中評社北京10月30日電／據新華社消息，聯合國文明對話國際日系列活動“中克文明對話”近日在四川省成都市舉行。聯合國藝術基金會主席、“2024年中華雷鋒志願者特別行動計劃”主席車夫與克羅地亞前總統伊沃·約西波維奇參加了文明對話活動。



活動期間，約西波維奇與“中華雷鋒志願者”一起走進成都市蒲江縣甘溪鎮明月村，參加“中國鄉村振興體驗行”活動。車夫表示，“中國鄉村振興體驗行”活動就是要把中國美麗富裕的鄉村介紹給全世界，讓全世界的朋友們共同體驗和見證中國鄉村振興取得的成果。



約西波維奇走進非物質文化遺產代表項目草木染嵐染工坊時，被古老的扎染、蠟染、精美的草木綉工藝深深吸引；在與“中華雷鋒志願者”去果園采摘愛媛果凍橙時，約西波維奇說：“希望這種水果能出口到克羅地亞去。”



新聞背景介紹：明月村位於四川省成都市蒲江縣甘溪鎮，十年前的明月村，是一個貧困的小村莊，如今的明月村，茶園竹海鬆林美景盡收眼底。300多年的明月窑記錄著歷史、3000多畝的生態茶園綠意盎然、3000多畝的柑橘園碩果累累，6000多畝的生態雷竹碧波蕩漾，4條天然水渠川流而過，50多個休閑民宿散落村間……先後獲評“中國美麗休閑鄉村”和“中國傳統村落活化最佳案例”等殊榮。草木染工坊、明月軒篆刻藝術博物館、火痕柴窑、藝術酒店、藝術咖啡等產業的落地，吸引了150餘名村民返鄉創業，村民把日子過成了“詩與遠方”，如今的明月村成為鄉村游的網紅“打卡”地，每年接待遊客近30萬人。