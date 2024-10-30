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澳大利亞發生汽車衝入校園事件
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2024-10-30 13:00:08
中評社北京10月30日電／據新華社消息，澳大利亞警方29日說，當天一輛汽車衝入墨爾本一所小學，造成1人死亡、4人重傷。
澳大利亞維多利亞州警方在聲明中說，當地時間下午2時30分左右，一輛汽車在墨爾本霍索恩東區行駛過程中突然衝出道路，撞壞當地一所小學的圍欄後衝入校園。現場有5人受重傷，其中一人在送醫後不治身亡。死傷者均為學生。
聲明說，司機是一名40歲本地女性，已被拘押。事件具體情況仍在調查中。
維多利亞州一名警官在接受當地媒體採訪時說，事發時這名司機試圖掉轉車輛方向，初步推測這是一起意外事件。
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