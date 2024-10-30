以色列轟炸加沙地帶北部一建築

中評社北京10月30日電／據新華社消息，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）媒體辦公室29日說，以色列當天轟炸巴勒斯坦加沙地帶北部拜特拉希耶一座五層建築，死亡人數已升至93人。



另據卡塔爾半島電視台報導，這座建築是流離失所人員的庇護場所。目前，仍有40人失蹤。



半島電視台早些時候的畫面顯示，遭轟炸建築周圍擺滿用被單裹著的遺體。現場聚集了大量人員，哀悼遇難者。廢墟中可以看到有人在求救，救援人員用錘子不停敲擊廢墟，甚至徒手進行挖掘。



以色列軍方尚未就襲擊表態。