【
大
中
小
】 【
打 印
】
以色列轟炸加沙地帶北部一建築
http://www.CRNTT.com
2024-10-30 13:04:58
中評社北京10月30日電／據新華社消息，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）媒體辦公室29日說，以色列當天轟炸巴勒斯坦加沙地帶北部拜特拉希耶一座五層建築，死亡人數已升至93人。
另據卡塔爾半島電視台報導，這座建築是流離失所人員的庇護場所。目前，仍有40人失蹤。
半島電視台早些時候的畫面顯示，遭轟炸建築周圍擺滿用被單裹著的遺體。現場聚集了大量人員，哀悼遇難者。廢墟中可以看到有人在求救，救援人員用錘子不停敲擊廢墟，甚至徒手進行挖掘。
以色列軍方尚未就襲擊表態。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
多國譴責以色列禁止聯合國救援機構開展活動
(2024-10-30 13:03:28)
以色列頒惡法 禁止聯合國援助加沙
(2024-10-30 10:07:51)
美對以軍使用美武器情況展開審計
(2024-10-30 08:36:14)
外媒：以色列可能對伊朗發動“第二輪襲擊”
(2024-10-30 08:35:34)
以色列空襲黎巴嫩東部致60人死亡
(2024-10-29 16:56:57)
以防長：內塔尼亞胡的戰爭“迷失方向”
(2024-10-29 16:04:37)
以稱對伊襲擊達成目標 伊稱不應誇大或淡化
(2024-10-28 16:22:47)
以色列否認襲擊前向伊朗“通氣”
(2024-10-28 16:20:41)
伊“克制”回應以打擊：優先考慮加沙停火
(2024-10-28 11:57:19)
加沙地帶停火談判在卡塔爾多哈重啟
(2024-10-28 11:23:19)