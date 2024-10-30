多國譴責以色列禁止聯合國救援機構開展活動

中評社北京10月30日電／綜合新華社駐外記者報導：以色列議會28日通過兩項法案，禁止聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（近東救濟工程處）開展有關活動。巴勒斯坦以及美國、英國、法國等國譴責以方這一舉動，稱相關法案通過將對加沙地帶等地區的人道主義援助工作帶來災難性後果。



據以色列媒體報導，以色列議會28日通過兩項法案，其一是禁止近東救濟工程處明年在以色列開展任何活動或提供任何服務，隨後通過的第二項法案是關於斷絕以色列與近東救濟工程處的官方接觸。



近東救濟工程處28日譴責以色列議會通過上述法案。近東救濟工程處發言人朱麗葉·圖馬表示，作為聯合國會員國卻要廢除一個聯合國機構，這“令人憤怒”，一旦以方法案予以實施，將給加沙地帶和約旦河西岸部分地區的人道主義援助工作帶來災難性影響。



巴勒斯坦總統府28日發表聲明，拒絕以色列通過的法案並譴責這是“違法行為”，認為以方這一舉動顯示“其在轉向一個法西斯國家”。



巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）28日發表聲明，對以色列通過法案禁止近東救濟工程處開展有關活動予以譴責，稱這是以色列對巴勒斯坦人民的侵略以及對巴勒斯坦難民回歸家園權利的剝奪。



巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（傑哈德）同日發表聲明說，這一法案是以色列“種族滅絕戰爭的延伸”，也是以色列對巴勒斯坦人民採取的“罪惡政策”。



美國國務院發言人馬修·米勒28日表示，美方對以色列有關禁止近東救濟工程處繼續開展活動的法案“深表關切”，敦促以方暫停執行該法案。



米勒說，當前，近東救濟工程處在為加沙地帶平民提供人道主義援助物資方面發揮著關鍵、重要且不可替代的作用，在為約旦河西岸乃至整個中東地區的巴勒斯坦人提供服務方面扮演重要角色。

