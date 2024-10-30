民進黨當局禁售大陸辣花生零食 國台辦回應

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京10月30日電（記者 海涵）備受台灣民眾喜愛的一款大陸零食辣花生日前被民進黨當局以“保護島內相關產業”為由禁止輸台和售賣。國台辦發言人朱鳳蓮10月30日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，民進黨當局之所以大張旗鼓“禁止輸入”“嚴格限購”這款辣花生，根本原因是它產自大陸。可見民進黨當局一味進行政治操弄已經到了連小小花生米都容不下的地步。朱鳳蓮說，多年來，我們秉持“兩岸一家親”理念，採取措施幫助台灣農產品進入大陸市場，協助台企台農拓展大陸內銷市場，台灣農民朋友獲得了實實在在的好處。反觀民進黨當局頑固堅持“台獨”立場，不斷進行謀“獨”挑釁，升高兩岸敵意對抗，阻礙兩岸交流合作，至今仍單方面限制大陸1000多項農產品輸入台灣，不僅阻礙了兩岸農產品貿易的正常進行，也嚴重損害了兩岸同胞利益，是不得民心的。



有記者提問：備受台灣民眾喜愛的大陸零食“黃飛紅花生”日前被民進黨當局以“保護島內相關產業”為由禁止輸台和售賣。台灣民眾對此表示不解，有島內網友曬出照片表示“正在偷吃”。對此有何評論？



朱鳳蓮：多年來，我們秉持“兩岸一家親”理念，採取措施幫助台灣農產品進入大陸市場，協助台企台農拓展大陸內銷市場，台灣農民朋友獲得了實實在在的好處。反觀民進黨當局頑固堅持“台獨”立場，不斷進行謀“獨”挑釁，升高兩岸敵意對抗，阻礙兩岸交流合作，至今仍單方面限制大陸1000多項農產品輸入台灣，不僅阻礙了兩岸農產品貿易的正常進行，也嚴重損害了兩岸同胞利益，是不得民心的。



民進黨當局之所以大張旗鼓“禁止輸入”“嚴格限購”你提到的這款辣花生，根本原因是它產自大陸。可見民進黨當局一味進行政治操弄已經到了連小小花生米都容不下的地步。事實上，隨著兩岸交流不斷擴大，越來越多的大陸休閑零食受到台灣民眾的關注和喜愛，無論是辣花生、螺螄粉，還是魔芋爽、鮮花餅，都在台灣掀起一波又一波“零食熱”。我們將持續努力，不斷豐富台灣民眾的“零食箱”，品種更多樣、口味更多元。我們也歡迎更多台灣同胞來大陸走走看看，打卡更多美食地圖，發現更多的地方特色零食。



