國台辦：賴清德當局正在加緊“備戰謀獨”

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京10月30日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮10月30日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，台“駐美代表”俞大㵢的相關言論再次暴露賴清德當局為一黨私利，不惜把台島當戰場，把台灣民眾綁上“台獨”戰車的醜惡嘴臉。朱鳳蓮表示，賴清德當局正在加緊“備戰謀獨”。如任其一意孤行，台灣只會更加兵凶戰危。對民進黨當局謀“獨”挑釁持續升級，導致台海形勢緊張動蕩的災難性後果，台灣民眾看得越來越清楚，紛紛發出反“台獨”謀和平的心聲。民進黨當局必須正視島內主流民意，停止“以武謀獨”，停止“台獨”分裂行徑。



有記者提問：台“駐美代表”俞大㵢近日接受美媒訪問時稱，“台灣民眾已準備好作戰”“不需美軍幫忙”，引發島內各界抨擊，有輿論指出，這種“引戰”言論對台灣處境和兩岸關係都不利，徒增台灣風險，升高兩岸緊張情勢。對此有何評論？



朱鳳蓮：有關言論再次暴露賴清德當局為一黨私利，不惜把台島當戰場，把台灣民眾綁上“台獨”戰車的醜惡嘴臉。這一段時間，從編列6470億元新台幣防務預算，到高價購買美國武器；從成立所謂“全社會防衛韌性委員會”，鼓噪培訓40萬民兵，到暗地支持“黑熊學院”，甚至要求高中生簽署“戰時青年服勤同意書”；從蓄謀在宮廟囤放彈藥，到討論囤積糧食和醫療物資……這些充分表明，賴清德當局正在加緊“備戰謀獨”。如任其一意孤行，台灣只會更加兵凶戰危。



對民進黨當局謀“獨”挑釁持續升級，導致台海形勢緊張動蕩的災難性後果，台灣民眾看得越來越清楚，紛紛發出反“台獨”謀和平的心聲。民進黨當局必須正視島內主流民意，停止“以武謀獨”，停止“台獨”分裂行徑。



