國台辦介紹近期兩岸經貿交流活動

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京10月30日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮10月30日在例行新聞發布會上介紹了近期大陸各地舉行的兩岸經貿交流活動。



朱鳳蓮表示，近期各地圍繞貫徹落實黨的二十屆三中全會精神，舉辦一系列形式多樣、內涵豐富的兩岸經貿交流活動，取得良好成效。



圍繞加強兩岸科技產業合作，鼓勵台企因地制宜發展新質生產力，舉辦第27屆京台科技論壇、第五屆海峽兩岸（陝西）經貿科技合作大會等活動，引導支持台商台企融入高質量發展，搶抓高水平共建“一帶一路”機遇，實現更好更快發展。



圍繞加強兩岸農業和特色產業合作，舉辦2024年貴州·台灣經貿交流合作懇談會、遼台經貿交流合作周等活動，鼓勵中西部及東北地區發揮資源禀賦和產業優勢，引導台商台企向中西部及東北地區轉移產能、優化布局。



圍繞深化融合發展，幫助台商台企拓展內需市場，舉辦第十九屆贛台（廬山）經貿文化合作交流大會、第十八屆湖北·武漢台灣周、第15屆東莞台灣名品博覽會等活動。其中，“贛台會”簽約台資項目34個，湖北·武漢台灣周簽約項目46個，“東莞台博會”有42.3萬人次線上線下參加。