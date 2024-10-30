國台辦：正告賴清德當局，買武器買不來安全

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京10月30日電（記者 海涵）美方日前宣布最新對台軍售，國台辦發言人朱鳳蓮10月30日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，堅決反對美國向中國台灣地區出售武器。朱鳳蓮說，正告賴清德當局，買武器買不來安全，只會讓台灣更加兵凶戰危。“台獨”分裂行徑和外來干涉阻擋不了祖國統一大勢，動搖不了我們解決台灣問題、完成國家統一的決心意志。



有記者提問：美方日前宣布最新對台軍售，共約19.88億美元。“美國在台協會”台北辦事處處長穀立言稱，“對台軍售是強化台灣的後備戰力，平衡兩岸軍事能力”；“美國在太平洋有軍事部署，兩岸全面開戰可能性很低”。請問發言人對此有何看法？



朱鳳蓮：我們堅決反對美國向中國台灣地區出售武器。美方應採取切實舉措恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，將美領導人“不支持台獨”的承諾體現在具體行動上，停止武裝台灣，停止向“台獨”分裂勢力發出錯誤信號。



正告賴清德當局，買武器買不來安全，只會讓台灣更加兵凶戰危。“台獨”分裂行徑和外來干涉阻擋不了祖國統一大勢，動搖不了我們解決台灣問題、完成國家統一的決心意志。



