教大代表團訪問北京多所高校　探索合作新機

中評社香港10月30日電／香港文匯報報導，香港教育大學（教大）校長李子建教授率領由教大副校長（學術）鄭美紅教授、傳訊及協作處長蓋會霞，校長室助理項目經理陳穗津及行政助理潘子旋組成的代表團，於10月23日至24日訪問北京多所院校，包括北京體育大學（北體大）、外交學院（外院），以及中國傳媒大學（中傳），並參觀中央廣播電視總台（央視）北京總部，還特別探訪中國當代著名藝術家徐冰，探討多方面合作交流的機會，並推進特別項目的進展。



10月23日下午，代表團一行抵京後隨即到訪中國體育最高學府北體大，與校長張劍、黨委副書記兼常務副校長高峰、武術學院院長馬學智、教育學院副院長劉昕、體能訓練學院副院長李衛、國際交流與合作處（港澳台事務辦公室）負責人刁艾莉等人會面交流。教大作為精英運動員友好大學，重視優秀運動員的招募和培養，並鼓勵運動員學生做雙軌發展。在國家體育強國的大背景下，雙方期望在武術、體能、體育教育等領域開展更加廣泛的交流與合作，並就聯合舉辦相關國際研討會等進行了深入探討。



10月24日上午，代表團到訪有“中國外交官搖籃”之稱的外交學院昌平校區，受到書記王世廷、副院長高飛、外辦主任馬新宇、外交學系教師牛仲君等人的熱情接待。在會談中雙方一致認為香港學生對於新中國外交發展歷程和輝煌成就的認識相對缺乏，因此在共同編寫有關新中國外交教材，講好中國外交故事，在香港加強中國外交知識教育等方面達成了初步合作意向，並探討了雙方未來開展多方面深入合作的可能性。



當天下午，教大代表團來到被稱為“中國廣電及傳媒人才搖籃”的中國傳媒大學，與校長張樹庭、港澳台事務辦公室主任鍾丹丹、動畫與數字藝術學院副院長陳京煒、港澳台事務辦公室副主任江渺渺等人進行會面和交流。教大與中傳的合作早有淵源，此次雙方主要圍繞新媒體專業建設深入交流，探討展開更多合作的可能性。代表團還參觀了中傳數字人研究院、數字藝術創新實驗室和人工智能生成藝術創作實踐中心，瞭解到中傳在數字媒體領域發展的最新研究和進展。



代表團在京期間，還前往廣電總台（央視）總部參觀了央視4套中文國際頻道的直播間和央視頻新媒體平台，瞭解國家電視台的日常運作及其無遠弗屆的強大傳播能力。此外，代表團還拜訪了中國當代著名藝術家徐冰，探討了雙方就藝術衛星等項目展開合作的詳情。