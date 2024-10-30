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國台辦：“小三通”客運航線年客流量突破百萬
http://www.CRNTT.com   2024-10-30 13:36:28


國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社　海涵攝）
　　中評社北京10月30日電（記者　海涵）國台辦發言人朱鳳蓮10月30日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，截至10月19日，“小三通”客運航線年客流量突破百萬，達到100.39萬人次。歡迎台灣鄉親通過“小三通”航線來大陸走走看看，尋根謁祖、走親訪友、交流合作。希望民進黨當局以兩岸人民福祉為重，盡快取消所有人為限制，實現“小三通”全面正常化。

　　有記者提問：據廈門出入境邊防檢查總站統計，截至10月19日，兩岸“小三通”客運航線年客流量突破100萬人次，同比增長87.6%。請介紹有關情況。

　　朱鳳蓮：為便利兩岸民眾往來交流，今年以來，我們增加了兩岸“小三通”客運航線班次，馬尾至馬祖、黃岐至馬祖、泉州至金門、廈門至金門4條“小三通”客運航班目前每周已達210班次。截至10月19日，“小三通”客運航線年客流量突破百萬，達到100.39萬人次。

　　“小三通”是兩岸特別是閩台民眾交流往來最重要、最便捷的通道，為深化兩岸融合發展和增進兩岸民眾福祉發揮了重要作用。我們歡迎台灣鄉親通過“小三通”航線來大陸走走看看，尋根謁祖、走親訪友、交流合作。希望民進黨當局以兩岸人民福祉為重，盡快取消所有人為限制，實現“小三通”全面正常化。

 


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