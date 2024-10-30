民進黨當局刻意淡化台灣光復 國台辦回應

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京10月30日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮10月30日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，台灣光復回歸祖國，是包括台灣同胞在內的全體中華兒女共同抗戰贏得的勝利成果，值得兩岸同胞共同紀念。賴清德當局不僅不紀念台灣光復，反而一再宣揚美化荷蘭、日本等外國殖民台灣的歷史，借以構建“台獨史觀”，為其“新兩國論”虛構歷史依據。這是對中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭勝利成果的公然否認，是對兩岸同胞巨大民族犧牲的嚴重褻瀆，是典型的數典忘祖、民族敗類。



有記者提問：10月25日是台灣光復79周年紀念日，儘管民進黨當局刻意淡化、否認台灣光復的歷史意義，但是島內各界和民間團體紛紛進行紀念，並呼籲恢復“台灣光復節”為法定假日。對此有何評論？



朱鳳蓮：台灣光復回歸祖國，是包括台灣同胞在內的全體中華兒女共同抗戰贏得的勝利成果，值得兩岸同胞共同紀念。賴清德當局不僅不紀念台灣光復，反而一再宣揚美化荷蘭、日本等外國殖民台灣的歷史，借以構建“台獨史觀”，為其“新兩國論”虛構歷史依據。這是對中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭勝利成果的公然否認，是對兩岸同胞巨大民族犧牲的嚴重褻瀆，是典型的數典忘祖、民族敗類。



我們注意到，近期島內多個團體、各界人士以多種方式紀念這一重大歷史事件，緬懷先烈英勇事跡，彰顯兩岸同胞共禦外侮的歷史功績，弘揚偉大抗戰精神。台灣同胞具有光榮的愛國主義傳統。希望廣大台灣同胞從民族大義出發，堅持正確的歷史觀、民族觀、國家觀，堅決反對“台獨”分裂，與大陸同胞一道共同維護台海和平穩定、追求和平統一美好未來，共享身為中國人的尊嚴和榮耀。



