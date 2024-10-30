大陸是否願意向台灣供電？國台辦回應

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京10月30日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮10月30日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，台灣經濟發展長期面臨缺水缺電等難題，本來可通過加強兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展來推動解決。但民進黨當局為謀取一己私利，置台灣民眾利益福祉而不顧，一味進行政治操弄，致使島內缺水缺電等問題愈演愈烈。朱鳳蓮表示，我們的態度是一貫的、明確的，只要是有利於增進台灣同胞利益福祉、深化兩岸融合發展的事，都會盡最大努力去做。民進黨當局應當正視台灣民眾和產業界訴求，停止阻撓破壞兩岸交流合作和融合發展的算計，停止損害兩岸關係的行徑。



有記者提問：台經濟主管部門負責人日前提出，在菲律賓和日本設置綠能發電廠，通過海底電纜或船運方式向台輸電。對此有何評論？另外，台灣有很多人提議，兩岸要合作不要對抗，在目前金廈已經通水的前提下，大陸是否願意向台灣供電？



朱鳳蓮：我們注意到了有關報導。這無非是民進黨當局面對島內缺電問題束手無策、轉移焦點的把戲罷了。台灣經濟發展長期面臨缺水缺電等難題，本來可通過加強兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展來推動解決。但民進黨當局為謀取一己私利，置台灣民眾利益福祉而不顧，一味進行政治操弄，致使島內缺水缺電等問題愈演愈烈。



我們的態度是一貫的、明確的，只要是有利於增進台灣同胞利益福祉、深化兩岸融合發展的事，都會盡最大努力去做。《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》明確提出，推進廈門與金門、福州與馬祖通電、通氣、通橋等。我們願與島內各界共同努力，排除干擾，力爭早日實現這些美好願景。民進黨當局應當正視台灣民眾和產業界訴求，停止阻撓破壞兩岸交流合作和融合發展的算計，停止損害兩岸關係的行徑。



