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神舟十九號與空間站完成自主交會對接
http://www.CRNTT.com
2024-10-30 15:43:41
中評社北京10月30日電／據新華網報導，根據中國載人航天工程辦公室消息，神舟十九號載人飛船入軌後，於北京時間2024年10月30日11時00分，成功對接於空間站天和核心艙前向端口，整個對接過程歷時約6.5小時。
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