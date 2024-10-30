中國科學家成功鑽取中低緯度冰川最長冰芯

科考團隊從鑽頭中取出鑽取的冰芯。（來源：新華網） 中評社北京10月30日電／據新華網報導，在普若崗日冰原海拔6100米處，中國科學家利用國產鑽探設備成功鑽取到一根長達324米的冰芯，打破了此前由古裡雅冰帽保持的308.6米的世界紀錄，成為在全球中低緯度冰川鑽取的最長冰芯。



29日，記者從海拔5400多米、位於西藏那曲市雙湖縣境內的第二次青藏科考普若崗日冰原大本營獲悉該信息。



中國科學院青藏高原研究所副所長徐柏青帶領團隊，在冰原頂部作業點奮戰一個多月，成功鑽取這一具有重大科學價值的冰芯。“冰芯是地球歷史的‘時間膠囊’，通過鑽取、保存冰芯，我們可以從中提取寶貴的歷史信息，瞭解過去的氣候環境變化。”徐柏青說。



中低緯度地區的冰芯，是除南北極之外研究全球氣候變化的重要“自然檔案”。徐柏青介紹，這裡的最長冰芯有獨特的地理和氣候特徵，記錄了該地區長時間的氣候變化和環境信息，包括溫度、降水等關鍵氣候要素的變化歷史，以及火山噴發、大氣污染等環境事件，為研究全球氣候變化的模式、機制以及預測未來趨勢提供了寶貴的數據和樣本。



此前，這一紀錄由位於西藏阿里地區西昆侖山的古裡雅冰帽保持。中美兩國科學家1992年在這裡鑽取了一根長達308.6米、年代跨距超70萬年的冰芯。隨後，中美兩國在青藏高原冰芯研究領域開展了深入合作。普若崗日冰原被發現以來，一直是國際青藏高原研究的新熱點。



美國科學院院士、中國科學院外籍院士湯普森自1984年起便和中國科學家開展科研合作，共同在中國多個冰川鑽取冰芯，並在權威雜誌上發表有關中國冰芯研究的成果。“冰芯穿越時空，向我們展示了地球在過去發生了什麼。幾十萬年後，通過鑽取的這些冰芯，人類可以重建地球氣候的歷史。”時刻關注本次冰芯鑽取進展的他說。