進博會技術裝備展區前瞻

中評社北京10月30日電／據新華網報導，第七屆中國國際進口博覽會將於11月5日至10日在國家會展中心（上海）舉辦。記者從中國國際進口博覽局瞭解到，今年進博會展區設置呈現新思路，企業商業展展覽面積超過36萬平方米，作為六大展區之一的技術裝備展區聚焦新質生產力，匯聚高端裝備，展示前沿技術，首次設立新材料專區，搭建促進新材料領域創新發展的國際交流平台。



數字化、智能化、綠色低碳化趨勢凸顯



據東芝（中國）有限公司董事長兼總裁八木隆雄介紹，本屆進博會東芝將展示一款鋰離子電池，該電池使用鈦酸鋰作為負極材料，在滿足大容量、高功率密度需求的同時，還具有壽命長、低溫性能好等特點，可應用於新能源汽車、AGV搬運機器人等場景。



聚焦半導體、碳中和以及數字化領域，日本參展商東芝將在本屆進博會展示一系列技術成果。八木隆雄說：“進博會不僅是匯聚全球尖端科技、卓越產品及創新服務的世界舞台，更是搭建起中國與世界無縫對接的堅實橋梁。”



作為可持續發展閉環中的重要一環，能源轉型是實現碳中和目標的重要路徑，霍尼韋爾在本屆進博會將展示在工業及新興產業領域的多項低碳技術應用。“中國在數字經濟和綠色低碳等領域的發展前景給霍尼韋爾帶來了廣闊的發展機遇。”霍尼韋爾中國總裁餘鋒說，霍尼韋爾致力於將自動化、未來航空和能源轉型三大業務發展趨勢與中國的高質量發展進程相結合，推進有影響力的本地創新。



