《福布斯》雜誌預測AI發展趨勢

中評社北京10月30日電／據新華網報導，毫無疑問，人工智能（AI）將繼續占據2025年科技話題的“C位”。從會議室到教室，從醫院到家庭，AI正以前所未有的速度融入人們的日常生活。



隨著AI影響力日益擴大，其將給人類和社會帶來一系列問題，比如，對就業市場會造成怎樣的衝擊？是否會取代人類的創造力？算法對個人隱私權有何影響？



近日，美國《福布斯》雜誌網站發表文章，對2025年AI和自動化領域的趨勢進行了梳理。



增強型工作模式來襲



位居榜首的趨勢是AI引領的增強型工作模式來襲。屆時，AI將無縫融入人們日常工作中，大幅提升創造力和生產力。



未來學家伯納德·馬爾預言，到2025年，將更深入地探討人類如何與AI協同工作，以提升技術能力，釋放出更多寶貴時間，讓人們將創造力和人際交往技能更專注於那些機器仍難以勝任的領域中。未來，AI的應用不僅局限於聊天機器人的範疇，必定會有更多企業挖掘AI的潛在價值。



語音助手和視頻AI將普及



今年，OpenAI憑借ChatGPT向人們展示了一種創新性的“可打斷”的高級語音交互模式，且對話體驗極為貼近人類自然交流方式。與此同時，谷歌正著手將Gemini聊天機器人融入移動設備之中，意在取代略顯陳舊的“Hey Google”功能。



在伯納德看來，到2025年，這些前沿功能勢必將廣泛普及至各式各樣的設備上，語音交流將變得更加自然流暢且實用。