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中國科學院啟動合成細胞國際科學計劃
http://www.CRNTT.com
2024-10-30 15:39:10
中評社北京10月30日電／據新華網報導，中國科學院日前在深圳啟動了合成細胞國際科學計劃。該計劃聚焦合成生物學領域的前沿基礎研究問題，匯聚全球跨學科的優勢力量，共同推動生命科學前沿研究和生物技術創新合作。
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