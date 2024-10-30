中國科學院啟動合成細胞國際科學計劃

中評社北京10月30日電／據新華網報導，中國科學院日前在深圳啟動了合成細胞國際科學計劃。該計劃聚焦合成生物學領域的前沿基礎研究問題，匯聚全球跨學科的優勢力量，共同推動生命科學前沿研究和生物技術創新合作。