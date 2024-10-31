中評編譯：特朗普若勝選 外交智囊都有誰？

Oriana Fenwick illustration/Getty Images 中評社香港10月31日電（記者 郭至君編譯）如果美國前總統特朗普再次入主白宮，他的外交政策會是什麼樣子？這位共和黨候選人經常信口開河——他宣稱自己可以在一天之內結束俄烏戰爭，這只是其中一個例子。除了喧囂的競選活動之外，衡量特朗普第二個任期可能的外交政策議程的一個方法是對他國安、外交團隊的主要智囊進行剖析，他聽取了哪些顧問的意見？他當前世界觀的思想起源是什麼？日前，美國“外交政策”網站刊出一篇題目為《特朗普外交政策的影響者》的文章，列舉了11個可能影響本次大選共和黨投票的人。名單如下：



1、埃爾布里奇-科爾比（Elbridge Colby）。他曾是特朗普政府的國防官員，也可能是未來的特朗普政府國防官員，他是華盛頓主張從歐洲、北約和俄羅斯全面轉向日益嚴峻的中國挑戰的最響亮、也可能是最有說服力的聲音。科爾比在特朗普政府中擔任了一年多的國防部副助理部長，在那裡，他幫助將美國遲來的 “亞洲支點 ”戰略付諸實施。之後，他與特朗普政府的其他資深人士共同創建了馬拉松倡議（Marathon Initiative）。如果他在未來的特朗普政府中再次獲得機會，他將會把他的首要觀點錘煉得更加透徹——美國最大的問題是中國，而不是俄羅斯。



2、弗雷德-弗萊茨（Fred Fleitz）。他長期以來一直是美國國家安全界的一員，但卻是特朗普推動的反建制 MAGA 意識形態的強硬支持者。弗萊茨與基思-凱洛格（Keith Kellogg）一起起草了一份計劃供特朗普審閱，目的是在特朗普贏得連任後結束烏克蘭戰爭。如果弗萊茨和他的其他同僚加入白宮，特朗普白宮的烏克蘭政策會是什麼樣子，該提案是迄今為止最詳細的預覽。弗萊茨在美國政府工作了二十多年，輾轉於中央情報局、國防情報局、國務院和眾議院情報委員會共和黨方面。



3、格雷內爾（Ric Grenell）畢業於哈佛大學肯尼迪政府學院，曾為多位著名共和黨人擔任發言人，麥凱恩後來成為特朗普最激烈的批評者之一。早在特朗普就任總統之前，格雷內爾就因其好鬥的推文而聞名--和他未來的上司一樣，這些推文經常抨擊記者，並嘲諷著名女性民主黨人的外表。2020年離開政府後，格雷內爾一直擔任特朗普的特使，周游世界，會見極右翼領導人，削弱國務院的影響力，正是這種忠誠很可能讓他在未來的特朗普政府中擔任外交政策高級職務。



4、凱洛格（Keith Kellogg）：在特朗普第一任期，他就試圖成為特朗普在美國第一政策研究所（America First Policy Institute）的國家安全智囊團的重要成員，該智囊團是一個親特朗普的智庫，在華盛頓被視為白宮的候補。凱洛格是一名越戰老兵，他曾試圖讓特朗普“在一天之內”結束俄烏戰爭的承諾變得更有說服力。7月於華盛頓舉行的北約峰會上，歐洲官員尋求特朗普的內部人士，凱洛格就是其中一位。

