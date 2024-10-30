前三季中國規模以上文企營收同比增5.9%

中評社香港10月30日電／國家統計局30日發布數據顯示，根據對全國7.8萬家規模以上文化及相關產業企業調查，今年前三季度，文化企業實現營業收入99668億元，按可比口徑計算，比上年同期增長5.9%。



“前三季度文化企業生產經營保持平穩增長，文化服務業支撐作用明顯，文化領域各行業保持增長態勢，文化新業態行業貢獻持續增強。”國家統計局社科文司高級統計師張鵬說。



新華社報導，分產業類型看，前三季度，文化製造業實現營業收入29935億元，比上年同期增長3.9%；文化批發和零售業實現營業收入16656億元，同比增長4.4%；文化服務業實現營業收入53077億元，同比增長7.6%。



統計數據顯示，前三季度，文化領域九大行業保持增長態勢，文化裝備生產、新聞信息服務、內容創作生產、文化投資運營4個行業營業收入實現較快增長，增速分別為10%、8.2%、7.2%和6.9%；創意設計服務、文化輔助生產和中介服務、文化傳播渠道、文化消費終端生產、文化娛樂休閑服務5個行業營業收入同比增速介於2.3%至5.8%。43個行業中類中，33個行業實現營業收入同比增長，增長面為76.7%，比上半年提高2.3個百分點。



文化新業態行業快速增長，對文化企業增長的貢獻率持續增強。前三季度，文化新業態特徵較為明顯的16個行業小類實現營業收入41616億元，比上年同期增長10%。文化新業態行業對全部規模以上文化企業營業收入增長的貢獻率為68.2%，分別比上半年、一季度文化新業態行業的貢獻率高7.7個和12.7個百分點。



文化企業利潤總額穩定增長，互聯網相關行業帶動作用較為明顯。前三季度，規模以上文化企業實現利潤總額7903億元，比上年同期增長3.9%，營業收入利潤率為7.93%。從行業中類看，互聯網信息服務、互聯網文化娛樂平台等行業實現利潤帶動作用較為明顯。