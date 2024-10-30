伊朗計劃將軍事預算增加200%

中評社香港10月30日電／伊朗政府發言人表示，隨著以色列軍隊對加沙和黎巴嫩發動攻勢，伊朗與對手以色列的緊張局勢加劇，伊朗計劃將軍事預算增加兩倍。



半岛电视台報導，政府發言人法特梅·穆哈傑拉尼周二表示，計劃增加國防預算是政府提交議會批准的提案的一部分。



穆哈傑拉尼表示：“該國國防預算大幅增加，增幅達200%。”但他沒有透露更多細節。



擬議的預算將進行辯論，預計立法者將於2025年3月最終確定。



據斯德哥爾摩國際和平研究所智庫稱，伊朗 2023 年的軍費開支約為103億美元。



相比之下，斯德哥爾摩國際和平研究所稱，以色列2023年的軍費開支為275億美元。



總部位於華盛頓特區的智庫外交關係委員會表示，美國在2023年10月7日至2024年4月期間向以色列提供了至少125億美元的軍事援助。



根據世界銀行發布的最新數據，2022年，伊朗軍費開支為68.5億美元。



伊朗會對以色列的最新襲擊作出回應嗎？



周六，以色列軍方對伊朗軍事基地發動襲擊，在數小時內襲擊了伊朗伊拉姆、胡澤斯坦和德黑蘭的約20處基地，造成4名士兵死亡。



半島電視台記者雷蘇爾·塞爾達在德黑蘭報導說，自上世紀80年代兩伊戰爭以來，伊朗“首次在本土遭受襲擊”，伊朗的“緊迫感”進一步增強。