東京高院裁定不承認同性婚姻的規定“違憲”

中評社香港10月30日電／共同社報導，關於日本《民法》等法律中不承認同性婚姻的規定，同性伴侶等7人以相關規定違反《憲法》為由起訴，向日本政府要求賠償每人100萬日元（約合人民幣5萬元）的損失，成為東京此類訴訟中的第一起。東京高等法院（審判長：谷口園惠）30日就該訴訟的上訴審做出判決，裁定相關規定“違憲”。



東京高院以“不基於合理依據，因性取向而在法律上被歧視對待”為由，指出這違反了規定“法律之下人人平等”的《憲法》第十四條第一款、以及倡導“個人尊嚴和兩性本質上平等”的《憲法》第二十四條第二款。



這是在全國5個地方法院的共6起同類訴訟中，繼今年3月裁定“違憲”的札幌高院後的第2例高院判決。若包括各地的一審判決在內，則共有4例裁定“違憲”。所有判決均駁回了索賠訴求。



審判長谷口在判決中稱，“不能說在婚姻制度中將異性間和同性間區別開來的做法有合理依據”。對於原告方的訴求，東京高院以最高法院並無統一判斷，無法認定存在因國會立法不作為而產生的賠償責任為由，支持了駁回原告方訴求的一審判決。



關於該起訴訟，東京地方法院2022年11月做出一審判決，就目前沒有同性戀者與伴侶組成家庭的法律制度這一現狀指出，處於違反《憲法》第二十四條第二款的違憲狀態。另一方面，該法院認為制定何種制度需交給國會斟酌處理，因此駁回了訴求。原告方不服判決，提起了上訴。