WFP：加沙人道主義危機可能會演變成饑荒

中評社香港10月30日電／聯合國世界糧食計劃署（WFP）警告說，如果不採取緊急行動，受到以色列襲擊的加沙地帶持續的人道主義危機可能很快就會演變成饑荒。



TRT消息，聯合國世界糧食計劃署（WFP）警告說，如果不採取緊急行動，受到以色列襲擊的加沙地帶持續的人道主義危機可能很快就會演變成饑荒。



總部位於意大利首都羅馬的聯合國組織在發表的書面聲明中表示，“糧食計劃署警告說，如果不採取緊急措施，加沙持續的人道主義危機可能很快演變成饑荒。隨著冬季臨近，糧食和其他重要的人道主義援助進入加沙地帶的缺乏物資可能會導致災難性後果。”



聲明中提醒，本月初發布的聯合國糧食安全綜合階段分類（IPC）報告指出，到11月，加沙90%以上的民眾將面臨嚴重的糧食不安全，而加沙北部的局勢繼續惡化，當地情況沒有改善，有可能出現更大的群體受到饑荒的影響。



聲明說，“對加沙的人道主義援助受到相當嚴格的限制。”聲明中指出，整個 10 月份只能向加沙運送 5000 噸糧食，這相當於依賴糧食計劃署重要支持的 110 萬人所需基本糧食援助的 20%。



聲明強調，糧食計劃署已準備好向加沙運送急需的物資，但更多的過境點必須開放和確保安全。