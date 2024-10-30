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港股收市報20380點　科技及汽車股捱沽
http://www.CRNTT.com   2024-10-30 17:24:27


　　中評社香港10月30日電／港股在期指結算日回軟，恒生指數最多跌逾430點，收市報20380點，跌320點，跌幅1.55%，主板成交額增至逾1666億元。

　　香港電台報導，科技指數沽壓較大，跌約2.4%。金融、地產、公用分類指數亦跌。小米升約0.6%，是唯一上升的科指成份股。

　　歐盟確認對從中國進口電動車加徵額外關稅，為期5年。汽車股捱沽，蔚來跌近7%，小鵬跌約4%。醫藥、晶片股亦急挫，中芯跌逾7%，翰森跌10.5%，是跌幅最大兩隻藍籌股。

　　滙控靠穩，渣打績後升約3%。中資金融股受壓。

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