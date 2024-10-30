日學者：安倍的政治遺產已消失殆盡

中評社香港10月30日電／在10月27日投計票的日本眾議院選舉中，自民、公明兩黨慘敗，這是自民主黨成為執政黨的2009年眾議院選舉以來首次未能獲得過半議席。日本經濟新聞就此次選舉結果的意義以及政治局勢展望等採訪了東京大學尖端科學技術研究中心教授牧原出。採訪內容如下：



牧原出：在眾議院選舉中，自民、公明兩黨獲得的議席低於過半數。這在前首相安倍晉三健在的時代是無法想像的。安倍的“政治遺產”已消失殆盡。



未寫入政治資金收支報告中的“黑金”問題、與世界和平統一家庭聯合會（原統一教會）的關係等潛藏的問題一下子爆發了。



如今是少子老齡化造成的社會保障“高負擔”時代。如果不解決政治資金問題，就無法討論國家的財政負擔。會有人說“國會議員拿好處費卻強迫國民來承擔”。



現在的自民黨似乎還沒有意識到這一點。與其說是首相石破茂一個人的責任，倒不如說是原安倍派的責任更大。



1993年自民黨也未能獲得過半數議席，由非自民黨和非共產黨的8個黨派組成了聯合政府。那時的主題也是政治改革，但情況不同。



當時冷戰已經結束，國際環境並不嚴峻，比較寬鬆。現在，特朗普是否會再次當選總統在美國引發議論。在當前的環境下，無法脫離美國總統選舉的結果來考慮日本政治。



隨著社交網路服務的發展，選民更容易傳遞自己的意見，極端觀點也變得更加突出。對自民黨、立憲民主黨等大政黨不滿的人們發出了聲音，從而誕生了參政黨、日本保守黨、令和新選組等左右兩派的小眾少數黨。



各政黨都不得不重視各自支援者的意見。跨越分歧團結一致的難度加大。



持續了7年8個月的第二屆安倍政權正值2008年金融危機、2011年東日本大地震和2020年代新冠大流行之間的相對平穩時期。如今要維持長期政權是非常困難的。



另一方面，各政黨之間不團結、不能達成共識、政治混亂的局面是公眾無法接受的。在這一階段，在野黨也可能會試圖與執政黨尋找政權框架。從這個意義上說，在野黨對輿論更為敏感。



導致輿論變化的因素之一是國際政治。特朗普被認為對韓國採取強硬態度。如果削減駐韓美軍等措施付諸實施，將會影響到日本的安全保障。中國和俄羅斯“侵犯領空”以及“尖閣諸島”（中國釣魚島）的緊張局勢也會刺激輿論。



經濟也是如此。首先，秋季的臨時國會是否能通過2024年度補充預算。如果在野黨不支援而無法制定補充預算，公眾的不安將加劇。



國民民主黨作為與自公聯盟或部分聯合的候選黨備受關注，但日本維新會或許更容易合作。相反，由於國民民主黨受到工會聯盟的支援，在進入自公政權上難以達成共識。



執政黨與在野黨之間的私下合作變得困難。如今，水面下的協議很快就會浮出水面，分發資金的手段也無法實施。只能以表面上通用的邏輯達成共識。



作為形成共識的前提，政治改革不可或缺。石破茂必須克服自民黨內部的反對進行改革。



首相和黨總裁本應掌握人事和政治資金，權力很大。日本前首相小泉純一郎甚至不惜開除反對郵政民營化的議員以推進改革。“石破下台”是無法實現的。



雖然提到了聯合政府或部分聯合的方案，但可以考慮的框架僅限於自公與立民、維新會、國民民主黨合作。能否在這五個黨之間進行討論並達成結論是一個重要問題。



牧原出 1967年出生於愛知縣。專業為政治行政系統。畢業於東京大學法學部，曾任日本東北大學助教、日本東北大學大學院法學研究科教授，2013年擔任東京大學尖端科學技術研究中心教授。