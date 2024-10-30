加拿大指認印度部長牽涉加境內殺害錫克教領袖

中評社香港10月30日電／加拿大外交部副部長戴維·莫里森29日說，他此前接受美國媒體採訪時明確指認，印度內政部長阿米特·沙阿是加拿大境內錫克教人士遇害事件的背後主使。



新華社據美國《華盛頓郵報》先前報導說，加拿大官員指認沙阿直接操縱了印度政府針對加拿大境內錫克教分離主義者的恐嚇和暴力行動。



莫里森29日在加拿大議會發言時說：“記者打電話問我，是不是他（沙阿）。我證實是他。”但莫里森沒有提供更多信息，也未出示相關證據。印度外交部和印度駐加拿大高級專員公署（相當於大使館）暫未就此回應。



去年6月，加拿大錫克教領袖哈迪普·辛格·尼賈爾在加拿大不列顛哥倫比亞省遭槍殺。加方指認印度政府參與其中，遭印方否認。兩國互相指責，並驅逐對方外交官，印度還一度對加方人員停發簽證。



兩國爭端近日升級。本月14日，印度外交部發表聲明，要求6名加拿大外交官限期離境，並決定從加拿大撤回6名外交官。同日，加拿大外交部以涉嫌暴力犯罪活動為由驅逐6名印度外交官。加方指認這6名印度外交官牽涉尼賈爾遇刺一案。加拿大還逮捕了四名印度籍男子，指控其參與謀殺尼賈爾。按照印度外長蘇傑生的說法，尼賈爾被殺主要關聯加拿大內政，而與印度無關。



尼賈爾上世紀90年代從印度移民至加拿大並獲得加拿大國籍。他主張位於印度北部錫克教徒聚居的旁遮普邦獨立。印度政府認為他關聯錫克教分離主義“卡利斯坦運動”，2020年7月將其列為恐怖分子。近年來，西方媒體多次指認印度情報機構策劃組織在印境外暗殺錫克教分離主義者。



加拿大是印度以外錫克教徒最多的國家。據加拿大最近一次人口普查數據，加拿大境內有近80萬名錫克教徒，約占加拿大全國人口的2.1%。