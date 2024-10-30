韓總統室稱需向烏派工作組觀察分析朝軍活動

中評社香港10月30日電／韓聯社報導，韓國總統辦公室30日表示，為應對朝鮮派兵援俄，需要向烏克蘭派遣工作組分析朝軍活動和戰況。烏克蘭方面則將從本週起研討派遣總統特使訪韓的事宜。



總統室高官當天在首爾龍山總統府接受採訪時透露上述消息。該官員表示，我們有義務在烏克蘭當地觀察和分析朝軍活動和戰況，並認為有必要向烏派遣工作組執行這些任務。工作組的任務是否僅限於觀察在當地發生的軍事問題，還是需要攜手烏政府一道處理朝軍的情緒變化和逃兵離營等問題，值得思考。



對於烏方向韓派遣總統特使的事宜，該官員表示，預計烏方將於本週開始研討相關事宜。烏方委任特使並制定相關應對方案需要一兩天時間。烏克蘭總統澤連斯基29日和韓國總統尹錫悅通電話時表示，烏方將與韓方積極共用情報、加強溝通，並決定近期向韓方派遣總統特使。



對於向烏提供155毫米口徑炮彈的可能性，該官員表示，烏克蘭未向韓方提出援助炮彈的請求，韓國政府考慮向烏提供155毫米口徑炮彈的說法不屬實。



據瞭解，目前被派往俄羅斯的朝軍規模至少1.1萬人，其中3000多人已抵近俄羅斯西部交戰區域。該官員表示，朝軍使用俄羅斯軍服和武器系統，被編入俄軍體制，採取“偽裝派兵”的形式，由於存在語言溝通等各方面問題，對於朝軍將何時實際參戰，韓方繼續保持關注。



該官員表示，鋻於俄羅斯防長謝爾蓋·紹伊古從本月23日至24日訪問平壤，朝鮮外相崔善姬正在對俄進行訪問，朝俄正在研討共同應對國際社會譴責的方向。



對於朝鮮發起新一輪挑釁的可能性，該官員指出，朝鮮5月發射偵察衛星遭到失敗後與俄方進行人員交流與戰略合作。據此推斷，朝方正為發射經改良的偵察衛星而做準備。



就朝方在美國大選前後進行核子試驗的可能性，由於核子試驗所需準備時間較短，朝方隨時都能進行核子試驗，也可加快準備發射洲際彈道導彈（ICBM）。