快評：避免衝突對抗　美方必須反對“台獨”

中評社快評／外電29日引述兩名美國官員稱，中美元首去年11月在舊金山附近會晤期間，中方曾要求美方更改在提及對台立場時的用詞，從不支持“台獨”改為反對“台獨”。顯然，美方沒有接受中方要求，在過去一年時間裡，美國官方對台立場仍維持一貫說辭。



不支持“台獨”與反對“台獨”，字面及字義上都是有不同的。中方一貫要求美方反對“台獨”，而非只是不支持“台獨”；中方一直要求美國不能說一套做一套，不能給“台獨”分裂勢力發出錯誤信號。中方與美方的博弈經常圍繞台灣問題而展開，幾十年來中美關係起起落落，很多時候也是因為美方支持“台獨”所引起。



中方在台灣問題上的立場、原則是一貫的、堅定的，中國絕不坐視“台獨”分裂勢力與國際反華勢力相互勾連、把台灣從中國分裂出去；中國《反分裂國家法》規定，“三種條件下”中國大陸政府和軍隊將不得不採取非和平手段來解決國家統一問題。



必須要提醒美國的是，不可低估中國政府反“台獨”勢力分裂、反外部勢力干涉的堅強決心、堅定意志和強大能力。如果美方真心希望維護台海和平穩定，避免衝突對抗，那就應該明確反對“台獨”，支持中國和平統一。



中方要求美方更改在提及對台立場時的用詞，合理合法，美方現在拒絕接受，終有一天須接受，中方將以決心和實力說話。而當美方從不支持“台獨”改為反對“台獨”，台灣問題的解決必將出現新的局面。中方有信心、也一再強調，兩岸必須統一，也必然統一，解決台灣問題只是時間問題。