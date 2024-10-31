議員赴美領館抗議無理制裁

圖：民建聯議員到美國駐港領事館請願，強烈譴責美國無理制裁。（圖源：大公報） 中評社北京10月31日電／據大公報報導，立法會議員周浩鼎、陳學鋒、梁熙、民建聯副秘書長葉文斌昨日聯同民建聯區議員到美國駐港領事館請願，強烈譴責美國為求自身政治利益，破壞正常投資貿易、自由市場和經濟秩序，限制資金投資在中國包括香港特區的投資半導體和微電子、量子信息技術，以及人工智能系統的領域。



民建聯表示，一直以來，香港與美國之間的雙邊貿易關係實現了相互利益，這一合作模式長期以來為雙方帶來顯著的經濟效益，特別是美國在多年來的貿易往來中，持續實現貿易順差，這對維護其經濟的穩健發展起到至關重要的作用。



霸淩行為反噬自身



而美國是次限制資金流動、破壞正常投資貿易的霸淩行為，不單導致國際市場不穩，更會進而影響美國出口和投資環境、損害美國企業的自身利益和商業利益，最終反噬自身。



民建聯認為，公平的貿易環境是促進全球經濟增長和繁榮的基石，任何單邊主義和保護主義的舉措都違反這一原則。而美國近年持續以不同借口及手段打壓國家發展，從貿易制裁到科技封鎖，從抹黑國家的國際形象到幹涉國家內政等一系列行徑，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，損害雙方的互利合作關係。



民建聯堅決支持特區政府與國家共同捍衛國家利益，維護公平的貿易環境，確保國家利益和企業權益不受侵害。