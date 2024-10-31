港專夥清華研發“雪鴞2”完成考察南極任務

圖：港專與清華大學蘇州汽車研究院攜手完成南極考察任務，昨日舉行發布會分享科技成果。\（圖源：大公文匯全媒體） 中評社北京10月31日電／據大公文匯全媒體記者張弦報導：港專學院攜手清華大學蘇州汽車研究院共建“航天安全及人因工程聯合實驗室”，重點研發、集智攻關的“雪鴞2”信息系統，適用於南極內陸極端工況“大型載具智慧物聯網終端安全監測與健康管理系統”，成功透過清華團隊參與中國第40次南極考察，並已順利完成在中國南極昆侖站的全部技術測試與性能驗證。



港專昨日舉行“港專×清華大學蘇州汽車研究院中國南極考察‘實施國家重大任務階段性科技成果’傳媒發布會”，邀請創新科技及工業局局長孫東、中國科學院香港創新研究院執行院長郝銀星、香港大公文匯傳媒集團副董事長張國義及國家廣播電視總局中國廣播電視香港記者站站長王喜凱，連同港專校董會榮譽主席譚耀宗一齊擔任主禮嘉賓，共同見證港專在科研領域的重要時刻。清華大學蘇州汽車研究院院長成波率領科研及任務代表團，包括任務專家、載荷專家、科研專家等出席盛會。



開創前沿科研創新模式



譚耀宗致辭時表示，南極作為國際共管的和平大陸，不僅是全球科學探索的前沿陣地，也日益成為國家戰略安全的關鍵組成部分。在當前國際形勢愈發複雜的背景下，南極已經超越了傳統的科研範疇，成為各國在全球資源競爭中的重要一環。港專與清華的科技研發與專案合作，是以國家戰略任務為導向，以關鍵技術突破為主旨，以工程裝備研發為核心設定的。這次港專成功參與國家級科考任務，展示了港專的科研能力，彰顯了港專“可靠.走在前”的特質，成為港專邁向應用科學大學的基礎之一。



孫東致辭時表示，港專與清華大學蘇州汽車研究院攜手聯合研製的原型驗證裝備“雪鴞2”成功參與國家第40次南極考察任務並取得圓滿成功，展現了團隊在網絡安全保障和工業物聯網領域的雄厚實力，也是對香港科研實力的充分肯定。他指出，國家在深空、深地、深海和極地探測事業發展一日千里，香港有幸能參與其中，“我樂見有越來越多的香港科研團隊參與國家級的重大科研項目，除了證明香港的創科實力外，更展現香港科技界助力國家科技走向自立自強的積極擔當”。



港專協理副校長易晨介紹，在中國第40次南極考察昆侖站國家任務中，港專攜手清華大學聯合研製的“雪鴞2”信息系統，圓滿完成了各項技術測試與工程驗證任務。港專與清華大學的精誠合作，不僅開創了前沿的科研創新模式，更展示出內地與香港在共同承擔國家科研任務中的協作潛力。

