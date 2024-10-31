網評：施政報告聚焦改革　破解醫療體系難題

中評社北京10月31日電／網評：聚焦改革重點 破解醫療體系難題



來源：大公報 作者：陳清霞（行政會議成員）



行政長官李家超日前發表任內第三份施政報告，當中強調了香港基層醫療發展和醫療體系改革的重要性，指出未來發展方向，提出深化醫療體系改革措施，特別是把醫療體系改革重點放在制度革新上，展現了特區政府以新的思維、更大作為解決醫療體系和公共衛生困境的思路和決心。



香港的醫療制度能夠使不同階層的市民在有需要時得到適切的治療，政府承擔97%市民看病時的醫療成本，醫療衛生開支占政府經常開支19%。從長遠看，以政府補貼為主要資金來源的醫療融資令財政承受越來越大壓力。由於市民對公營醫療服務需求龐大，不少專科候診和手術的輪候時間甚至可以長達數年，診症時間亦因人手不足而少於醫管局所定的基準時間，凸顯醫療體系亟需改革才可持續發展。



增強基層醫療減輕公院壓力



歷屆特區政府都十分重視醫療體系存在的問題，制定出台相應舉措，如醫療融資改革措施等，積極推進醫療體系改革。在認真總結借鑒以往經驗做法基礎上，切實從香港現實醫療體系、基層醫療的實際出發。此次施政報告將改革重點由重視醫療融資轉向制度上的革新。通過改革醫管局、衛生署和基層醫療署的職能和分工，增強基層醫療在公共衛生中的作用，有助減輕公立醫院的壓力，實現醫療資源的合理配置和優化，提升基層醫療服務整體質量和效率。



例如，香港患有慢性疾病人士的就醫和住院比率較高，加重公營醫療系統壓力。對此，施政報告提出多項措施預防疾病，包括擴大“慢性疾病共同治理先導計劃”的服務範圍，在普通科門診加入慢性疾病篩查服務，透過讓基層醫療署設立質素保證及監察機制，加強市民對基層醫療的信心。持續推行“基層醫療健康藍圖”，把醫療健康架構的重點從治療轉向預防，令更多健康問題在基層醫療系統解決，從而減輕整體醫療成本和壓力。

