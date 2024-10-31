中評社北京10月31日電／網評：歐加稅終裁與中國電動汽車的危與機



來源：大公報 作者：軒轅靖（國際關系學者）



經過一年博弈，十多輪磋商，歐盟還是對中國電動汽車加征關稅。當地時間10月29日，歐委會公布了對中國電動汽車反補貼調查終裁結果，決定對從中國進口的電動汽車征收為期五年的最終反補貼稅，反補貼稅將於今日起實施。其中比亞迪加征稅率為17．0％，吉利為18．8％，上汽集團為35．3％；其他合作公司將被征收20．7％的關稅。值得一提的是，反補貼稅是在原有關稅稅率基礎上加征，無疑增加了中國電動汽車出口歐盟市場的成本。



歐委會對中國電動汽車的反補貼調查，明顯不合理和不合規，按照中國商務部說法，是以“公平競爭”為名行“不公平競爭”之實的保護主義。一方面，歐委會調查具有西方政治色彩，是美西方對中國電動汽車集體遏制的折射。另一方面，歐盟對特斯拉“開後門”征收7．8％的反補貼稅，更體現歐盟一貫雙標。因此，歐盟的反補貼調查，就是為了刻意打壓中國電動汽車。



歐委會終裁結果，中國除了表明“不認同、不接受”，也會向世界貿易組織提出訴訟，并會繼續推出反制措施。短期看，歐委會給中國電動汽車出口帶來麻煩；長遠看，中國電動汽車產業卻是危中有機。



歐盟是中國最大的電動汽車出口市場。據歐盟測算，中國電動汽車相比歐盟同類產品具有50％至80％的成本優勢。事實上，歐盟不當調查已導致中國電動汽車出口收縮。據乘聯會數據，與2023年相比，2024年上半年中國電動汽車對歐洲出口增速明顯放緩，出口份額明顯減少。據悉，中國向歐洲（包括歐盟和歐洲自由貿易聯盟）出口純電動汽車30．3萬輛，同比下降16％；插混2．35萬輛，同比下降33％。



歐委會終裁落地，中國對歐電動汽車出口增幅或繼續降低。對中國電動汽車產業而言，歐盟出口市場受阻，會面臨一些挑戰。一是影響中國電動汽車出口，減少中國電動汽車出口利潤，從而對電動汽車上下游產業鏈帶來一定影響。二是暫時拉低中國“新三樣”出海步伐，特別是不利於穩固中國作為全球第一汽車出口國地位。三是歐委會對中國電動汽車加征關稅之舉，或會帶來其他國家有樣學樣，也對中國電動汽車進行不當調查，實施關稅壁壘。



歐委會對中國電動汽車加征關稅，也會給中國電動汽車帶來新機遇。

