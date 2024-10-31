王滬寧主持召開全國政協主席會議

10月30日，政協第十四屆全國委員會第二十七次主席會議在北京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持並講話。（新華社） 中評社北京10月31日電／據新華社消息，政協第十四屆全國委員會第二十七次主席會議30日在京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持並講話。



會議傳達學習貫徹習近平總書記近期重要講話和指示精神。王滬寧表示，全國政協要深入學習貫徹習近平總書記在慶祝新中國成立75周年系列活動中的重要講話精神，團結引導政協委員和各族各界人士從新時代偉大變革和新征程偉大實踐中深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，更好為國履職、為民盡責。要深入學習貫徹習近平總書記在省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆三中全會精神專題研討班開班式上的重要講話精神，組織政協委員圍繞改革重點難點問題持續深化研究，為進一步全面深化改革建言獻策、凝心聚力。要深入學習貫徹習近平總書記關於做好經濟工作的重要講話精神，把思想和行動統一到中共中央對經濟形勢的科學判斷和決策部署上來，為推動經濟持續回升向好貢獻智慧、匯聚力量。要深入學習貫徹習近平總書記在全國民族團結進步表彰大會上的重要講話精神，組織政協委員加強對中華民族歷史、中華民族共同體的理論研究和宣傳闡釋，引導各族群眾增進“五個認同”。要深入學習貫徹習近平總書記在主持中共中央政治局第十七次集體學習時的重要講話精神，學深悟透習近平文化思想，為文化強國建設廣集良策、廣聚共識。要深入學習貫徹習近平總書記關於對外交往工作的重要講話精神，發揮人民政協優勢作用，向世界講好中國故事、中國人民民主故事。



會議審議通過了《政協全國委員會關於進一步發揮專門委員會基礎性作用的意見》、《政協全國委員會對口協商工作規則》等，聽取了關於組織開展慶祝人民政協成立75周年系列活動有關情況的報告。王滬寧表示，要深入學習貫徹習近平總書記在慶祝中國人民政治協商會議成立75周年大會上的重要講話精神，強化理論武裝，健全工作制度機制，加強“兩支隊伍”建設，更好發揮人民政協作為專門協商機構作用，助推協商民主廣泛多層制度化發展。



全國政協副主席周強、巴特爾、蘇輝、蔣作君圍繞學習貫徹習近平總書記近期重要講話和指示精神作了發言。全國政協副主席兼秘書長王東峰等就有關議題作了說明和報告。



中共中央政治局委員、全國政協副主席石泰峰，全國政協副主席胡春華、沈躍躍、王勇、何厚鏵、邵鴻、高雲龍、陳武、穆虹、咸輝、王光謙、秦博勇、朱永新、楊震出席會議。