赤洲島出土恐龍化石現場曝光

圖：專家攜發電機及挖掘工具登赤洲島，進行恐龍化石發掘工作。（圖源：大公報） 中評社北京10月31日電／據大公報報導，香港首次發現恐龍化石的消息公布至今，在赤洲島的發掘工作馬不停蹄地進行，發展局昨日在社交網站發布多張相片，專家團隊使用電鑽等爆開堅固的岩石，再進行發掘。局方表示，赤洲島上沒有登岸設施和水電供應，發掘工作殊不容易。



發展局表示，古物古蹟辦事處聯同中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的專家團隊，在漁農自然護理署協助下，在赤洲島進行發掘，希望盡快完成采集化石樣本，作深入研究和鑒定。赤洲位於香港東北水域，島上沒有登岸設施和水電供應，需手攜發電機及挖掘工具登島，工作殊不容易。



從圖片所見，專家團隊約有10人，於烈日當空下，埋頭髮掘，利用接駁手攜發電機的電鑽，爆破岩石表面，然後以人手仔細檢查，尋找恐龍化石。



化石展錄近5600人次參觀



專家團隊早前發現的恐龍化石，經初步清修後，現於文物探知館展出。發展局稱，自10月25日至今，已錄得近5600參觀人次，當中不少是學生和遊客。古蹟辦已舉行了兩場有關恐龍的講座，而漁護署亦安排了一系列講座，介紹地質、化石及古生物。古蹟辦和漁護署將繼續舉辦更多科普教育活動。



發展局亦積極聯絡本地專家學者，為日後開展研究、舉辦科普教育活動和展覽提供意見。局方並正趕工，在探知館庭院興建臨時工作室及展示室，料年底前落成，屆時公眾可現場觀看專家清修化石的過程及已清修的化石，進一步瞭解化石的發掘和清修工作。