總書記這樣謀劃新時代西部大開發

這是2024年5月5日在重慶國際物流樞紐園區拍攝的興隆場編組站和陸海新通道重慶無水港（無人機照片）。（新華社） 中評社北京10月31日電／據新華社消息，2024年10月25日5時許，一列裝載汽車電子零配件等貨物的“東盟快班”緩緩駛出重慶團結村中心站。這是從重慶正式發出的首趟“東盟快班”，標誌著西部陸海新通道與中歐班列兩大貿易通道在這裡實現“無縫銜接”。



西部陸海新通道，這是習近平總書記近期考察中，多次關注的一條貿易線。



2024年4月22日下午，習近平總書記重慶考察的第一站就來到重慶國際物流樞紐園區。



在這裡，總書記同貨車司機、列車司機、裝卸工人、場站管理人員等親切交流。總書記勉勵道：“大家在物流一線，也是在對外開放一線，通過你們的辛勤勞動，很多商品跨越山海、走向世界，你們的工作很有意義。”



以重慶為坐標點，向南，西部陸海新通道跨山越海；向西，中歐班列直抵歐洲；向北，“渝滿俄”鐵路縱貫南北；向東，長江黃金水道聯通中部地區和長三角……山城“跨越山海”，正是西部地區開放發展的生動縮影。



這次來到重慶，習近平總書記專門主持召開新時代推動西部大開發座談會。



新時代如何推進西部大開發形成新格局？總書記以六個“堅持”，給出了清晰指引。其中之一，正是：“堅持以大開放促進大開發，提高西部地區對內對外開放水平。”



從全局謀劃一域、以一域服務全局。總書記從大處著眼，從細處著手為西部大開放把脈定向：

